В США продадут конфискованную яхту российского олигарха Керимова: сколько хотят получить
В США на аукционе продадут конфискованную яхту Amadea, которая принадлежит российскому олигарху Сулейману Керимову. Аукцион проведут 10 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
По данным телеканала, стартовая цена лота может составлять около 325 млн долларов. Первоначальный взнос на депозитарий от участника торгов определен в размере 10 млн долларов. Стометровая яхта вмещает 16 пассажиров, 36 членов экипажа, имеет бассейн, тренажерный зал и вертолетную площадку.
Яхта Amadea была доставлена в Сан-Диего с Фиджи, где она была задержана в апреле 2022 года как вошедшая без разрешения в исключительную экономическую зону государства. Вскоре местные власти получили ордер Минюста США о намерении изъять судно, после чего оно было арестовано.
В конце концов, 7 июня 2022 года суд Фиджи разрешил представителям Минюста США забрать яхту. Сейчас судно находится во владении Службы маршалов США и пришвартовано в Сан-Диего.
Отмечается, что правительство США понесло расходы в размере около 32 млн долларов, связанные с обслуживанием, хранением и транспортировкой Amadea.
Соединенные Штаты пытаются заставить Эдуарда Худайнатова, еще одного российского олигарха, оплатить эти расходы, ведь именно его попытка предъявить претензии на судно затормозила процесс аукциона.
Что предшествовало
Напомним, ранее суд Нью-Йорка отказал правительству в праве продать роскошную яхту Amadea российского бизнесмена, которая была арестована еще в 2022 году. Средства от реализации судна планировалось передать в пользу Украины.
Хотя в июне 2022 года США выиграли судебный процесс по аресту российской суперяхты Amadea на Фиджи. Тогда американская сторона взяла судно стоимостью 325 млн долларов под свой контроль, и отвела его из южной части Тихого океана.
Ранее сообщалось, что тогда Штаты наложили санкции на две яхты, которые связывают с российским диктатором Владимиром Путиным.