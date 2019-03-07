США закликають РФ припинити перешкоджання судноплавства в Чорному та Азовському морях

Штати також закликають Росію звільнити захоплених моряків

Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию прекратить препятствование судоходству в Черном и Азовском морях и освободить захваченных в Керченском проливе моряков. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Хейл подчеркнул, что США никогда не признают незаконную аннексию Крыма Россией.

"Вы все знаете о декларации госсекретаря Помпео, которая совершенно недвусмысленно указывает, что мы не признаем и не признаем незаконную аннексию Крыма Россией. Мы также призываем РФ вернуть Украине захваченные украинские суда и моряков, держать открытым для навигации Керченский пролив, прекратить препятствование судоходству в Черном и Азовском морях", - сообщил заместитель госсекретаря.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко и заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл обсудили усиление международного давления на Россию.

РБК-Украина также писало, что Порошенко и Хейл обсудили освобождение украинских моряков из РФ.

Добавим, 6 марта послы стран Европейского союза согласовали санкции против восьми граждан Российской Федерации, ответственных за атаку на украинские корабли в Керченском проливе.