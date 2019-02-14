США закликають ЄС вийти з ядерної угоди з Іраном

Пенс анонсував нові санкції проти Ірану

Вице-президент США Майк Пенс требует от союзников из Европейского союза прекратить действие ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Пенс анонсировал новые санкции против Ирана.

"Настало время, чтобы наши европейские партнеры вышли с иранской ядерной сделки и присоединились к нам, поскольку мы совершаем экономическое и дипломатическое давление, необходимое для того, чтобы дать иранскому народу, региону и миру мир, безопасность и свободу, которых они заслуживают", - сказал Пенс.

Напомним, Иран продемонстрировал новую баллистическую ракету класса "земля-земля" "Дизфуль" дальностью действия до 1000 км.

До этого Администрация президента США Дональда Трампа призвала Европу ввести новые жесткие санкции против Ирана в связи с его программой баллистических ракет.

Добавим, что 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстанавила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках соглашения 2015 года. Санкции касаются экспорт нефти, судоходство, банковское и другие отрасли, которые касаются экономики.

После этого министр нефтяной отрасли Ирана Бижан Зангане заявил, что действующие в отношении страны санкции США "абсолютно незаконны" и Тегеран не намерен их соблюдать.