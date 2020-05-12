У США закликали ввести нові санкції проти Росії

У Конгресі США закликають ввести проти Росії нові та посилені санкції. РФ закликають звільнити всіх політичних в'язнів, в тому числі, українців, говориться в повідомленні Комітету з міжнародних справ Палати представників США.

Зокрема, автори резолюції заявляють про необхідність звільнення журналістів, активістів, правозахисників, учасників мирних організацій і громадян України, засуджених у Росії і анексованому Криму.

"Володимир Путін - жорстокий авторитарний лідер з тривалою історією придушення громадянських свобод, в томі числі свободи преси, свободи слова, політичної опозиції і демократії. Варто тільки згадати жорстоке вбивство критика путінського режиму Бориса Нємцова, щоб побачити, як Путін грубо пригнічує тих, хто виступає проти нього", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, авторами резолюції є конгресмен-демократ Еліот Енгель та старший член комітету з міжнародних справ Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що США розширили список антиросійських санкцій. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело санкції проти восьми осіб і однієї організації у відповідь на триваючу агресію Росії щодо України та спробу окупації Криму.

Раніше повідомлялося, що Канада розширила санкції проти Росії за організацію та проведення незаконних "виборів" в окупованому Криму.