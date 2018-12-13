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США закликали Угорщину припинити блокаду співпраці України з НАТО

Новини » Політика    13.12.2018 - 16:16
США закликали Угорщину припинити блокаду співпраці України з НАТО
Фото: Девід Корнштейн (hungarytoday.hu)

У разі поразки Києва, Будапешт виявиться "на лінії фронту російської агресії"

США закликали Угорщину припинити спроби заблокувати співробітництво України з НАТО. Про це заявив посол США в Угорщині Девід Корнштейн, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Він додав, що в разі поразки Києва, Будапешт виявиться "на лінії фронту російської агресії". Корнштейн заявив, що Угорщина має пам'ятати, що президент РФ Володимир Путін "не зацікавлений в національному суверенітеті".

"Зараз більш ніж коли-небудь Росія відчуває Захід. Ми твердо переконані в тому, що, будучи союзниками по НАТО, найкращим шляхом для розвитку реформ в Україні є спілкування з Україною, а не блокування відносин України з НАТО", - заявив дипломат.

Зазначимо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт продовжить і далі блокувати проведення комісії Україна-НАТО. Сійярто підкреслив, що його країна може розблокувати своє вето засідання комісії Україна-НАТО, якщо Київ зробить необхідні кроки для відновлення прав угорської громади в Україні.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що країни НАТО підтвердили прагнення України приєднатися до Альянсу. В НАТО закликали Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі, які вона захопила у Керченській протоці.

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