США закликали Угорщину припинити блокаду співпраці України з НАТО

Фото: Девід Корнштейн (hungarytoday.hu)

У разі поразки Києва, Будапешт виявиться "на лінії фронту російської агресії"

США закликали Угорщину припинити спроби заблокувати співробітництво України з НАТО. Про це заявив посол США в Угорщині Девід Корнштейн, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Він додав, що в разі поразки Києва, Будапешт виявиться "на лінії фронту російської агресії". Корнштейн заявив, що Угорщина має пам'ятати, що президент РФ Володимир Путін "не зацікавлений в національному суверенітеті".

"Зараз більш ніж коли-небудь Росія відчуває Захід. Ми твердо переконані в тому, що, будучи союзниками по НАТО, найкращим шляхом для розвитку реформ в Україні є спілкування з Україною, а не блокування відносин України з НАТО", - заявив дипломат.

Зазначимо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт продовжить і далі блокувати проведення комісії Україна-НАТО. Сійярто підкреслив, що його країна може розблокувати своє вето засідання комісії Україна-НАТО, якщо Київ зробить необхідні кроки для відновлення прав угорської громади в Україні.