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США закликали Україну забезпечити незалежність суддів і НАБУ

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 20:24
США закликали Україну забезпечити незалежність суддів і НАБУ Фото: посольство США в Україні (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Україні закликало виконати рекомендації Венеціанської комісії, щоб забезпечити незалежність суддів і Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Дипломати зазначили, що для цього необхідно ввести в ВСП, ВККС і НАБУ незалежних експертів.

Про це дипмісія повідомила в Facebook за підсумками зустрічі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим і заступником голови офісу президента України Андрієм Смирновим.

"Конструктивна зустріч представників США та ЄС (пройшла - ред.) Сьогодні з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і заступником глави президента України Андрієм Смирновим про зусилля з реформування Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів і НАБУ", - йдеться в повідомленні.

У посольстві підкреслили, що це потрібно зробити правильно для "справедливості в Україні". "Продовжуємо закликати українську владу дотримуватися рекомендацій Венеціанської комісії для забезпечення тимчасової, але значну роль незалежних експертів в цих органах", - уточнили в дипмісії.

Відзначається, що це єдиний спосіб захистити від шкідливої дії ці інститути, відповідальні за такі необхідні зараз судову і антикорупційну реформу. "Тому що ці експерти не мають конфлікту інтересів, переконань чи своєї порядку - крім захисту суспільного інтересу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Україну піднімав питання про формування українських судових органів. Він зазначив, що обсяг і характер підтримки США залежить від прогресу українських реформ.

Відзначимо, днями Верховна рада схвалила за основу законопроєкт президента України Володимира Зеленського про обрання на посади членів ВСП.

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