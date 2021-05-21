США закликали Україну забезпечити незалежність суддів і НАБУ

Посольство США в Україні закликало виконати рекомендації Венеціанської комісії, щоб забезпечити незалежність суддів і Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Дипломати зазначили, що для цього необхідно ввести в ВСП, ВККС і НАБУ незалежних експертів.

Про це дипмісія повідомила в Facebook за підсумками зустрічі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим і заступником голови офісу президента України Андрієм Смирновим.

"Конструктивна зустріч представників США та ЄС (пройшла - ред.) Сьогодні з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і заступником глави президента України Андрієм Смирновим про зусилля з реформування Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів і НАБУ", - йдеться в повідомленні.

У посольстві підкреслили, що це потрібно зробити правильно для "справедливості в Україні". "Продовжуємо закликати українську владу дотримуватися рекомендацій Венеціанської комісії для забезпечення тимчасової, але значну роль незалежних експертів в цих органах", - уточнили в дипмісії.

Відзначається, що це єдиний спосіб захистити від шкідливої дії ці інститути, відповідальні за такі необхідні зараз судову і антикорупційну реформу. "Тому що ці експерти не мають конфлікту інтересів, переконань чи своєї порядку - крім захисту суспільного інтересу", - йдеться в повідомленні.