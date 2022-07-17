США закликали своїх громадян покинути Україну через збільшення ракетних ударів, - Держдеп

Вимога до громадян США терміново виїхати з України пов'язана з посиленням ракетних ударів з боку російських військ.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила офіційна представниця Держдепу США Андреа Калан під час телемарафону.
"Хочу підкреслити, це оголошення (заклик покинути Україну - ред.) саме через непередбачуваність ракетних ударів з Росії. Як ми бачимо, Росія збільшує свої удари по Україні. Наше посольство опублікувало оголошення саме про це. Але США будуть продовжувати працювати з Україною, підтримувати Україну і ми маємо намір це робити стільки, скільки знадобиться", - підкреслила Калан.
При цьому вона зазначила, що США регулярно публікують подібні звернення до своїх громадян, які перебувають в Україні або збираються туди поїхати.
Нагадаємо, раніше посольство США в Україні випустило реліз, в якому закликало своїх громадян не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває там, попросило негайно її покинути.
Пізніше у Держдепі США пояснили, що реліз був одним з регулярних оповіщень про ситуацію в країнах світу в режимі реального часу.
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