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США призвали своих граждан покинуть Украину из-за увеличения ракетных ударов, - Госдеп

Фото: США призвали своих граждан покинуть Украину из-за увеличения ракетных ударов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Требование к гражданам США срочно выехать из Украины связано с усилением ракетных ударов со стороны российских войск.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила официальная представительница Госдепа США Андреа Калан в ходе телемарафона.

"Хочу подчеркнуть, это объявление (призыв покинуть Украину - ред.) именно из-за непредсказуемости ракетных ударов из России. Как мы видим, Россия увеличивает свои удары по Украине. Наше посольство опубликовало объявление именно об этом. Но США будут продолжать работать с Украиной, поддерживать Украину и мы намерены это делать столько, сколько понадобится", - подчеркнула Калан.

При этом она отметила, что США регулярно публикуют подобные обращения к своим гражданам, которые находятся в Украине или собираются туда поехать.

Напомним, ранее посольство США в Украине выпустило релиз, в котором призвало своих граждан не въезжать в Украину, а тех, кто находится там, попросило немедленно ее покинуть.

Позже в Госдепе США объяснили, что релиз был одним из регулярных оповещений о ситуации в странах мира в режиме реального времени.

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