США закликали Росію поважати свої зобов'язання після нормандського саміту

Посольство США в Україні відзначило важливий прогрес після нормандської зустрічі в Парижі 9 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства.

Зокрема, американські дипломати привітали Україну з успішним самітом, що відновив участь глав держав у мирному процесі.

Крім того, США закликали Росію поважати свої зобов'язання, припинити будь-яку агресію і використати цю можливість для миру.

"Завдяки переговорам досягнуто важливого прогресу в напрямку всебічного припинення вогню, звільнення затриманих через конфлікт осіб, подальшого розведення сил, а також інших кроків, які покращать гуманітарні умови та створять безпечне середовище для місцевих виборів", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, за підсумками нормандської зустрічі президент Російської Федерації Володимир Путін виступив із заявою.

РБК-Україна писало, що міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що процес врегулювання на Донбасі не буде швидким, зараз зберігається висока ймовірність зриву домовленостей на будь-якому етапі.