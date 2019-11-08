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США закликали Росію звільнити всіх українських політв'язнів

Новини » Суспільство     08.11.2019 - 06:51
США закликали Росію звільнити всіх українських політв'язнів
Фото: Гаррі Каміан (osceusmission.gov)

США вважають,, що Росія блокує прогрес у ключових питаннях

Заступник глави місії США при ОБСЄ Гаррі Каміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні закликав Росію звільнити усіх українських політичних в'язнів, які залишаються в російських тюрмах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Каміан зазначив, що США шкодують небажання Росії проявити відданість проведенню зустрічі на найвищому рівні лідерів нормандської четвірки, що блокує можливість прогресу в ключових питаннях.

"Тим часом багато українських політичних в'язнів залишаються в російських тюрмах. Росії вже давно пора звільнити цих ув'язнених та повернути їх у свої домівки та сім'ї", - заявив він.

Американський дипломат також закликав Росію звільнити координатора правозахисної групи "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва", правозахисника Еміра-Усеїна Куку та блогера Нарімана Мемедемінова.

Раніше Велика Британія закликала Росію негайно звільнити усіх українських політичних в’язнів.

РБК-Україна писало, що за словами глави МЗС Вадима Пристайка, зараз проходить період підбору підходящих кандидатів на обмін та вивчаються справи кандидатів на обмін, а також можливість їх звільнення.

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