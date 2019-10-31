Пристайко розповів про підготовку до нормандської зустрічі

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко висловив надію, що в листопаді відбудеться зустріч у нормандському форматі

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко розповів щодо графіку за яким йде підготовка до саміту нормандської четвірки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на интервью ТСН.

Він сподівається, що в листопаді відбудеться зустріч у нормандському форматі .

"Підготовка до саміту нормандської четвірки відбувається приблизно за таким графіком. Ми вже зробили одну частину того, про що ми домовлялися: погодили так звану формулу Штайнмайера. І друге питання - це розведення у трьох ділянках. Ми вже розвели сили в Станиці Луганській та проводимо розведення в Золотому. Після того, як ми завершимо цей процес - він не є простим, але я думаю, що ми його успішно завершимо - залишиться ще одна ділянка - Петрівське", - говорить Пристайко.

Також він зазначив, що це будуть достатні передумови для того, щоб лідери зібралися і припустив, що на це піде кілька тижнів і втреча відбудеться в наступному місяці, тобто вже в листопаді.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться після розведення сил на Донбасі на трьох ділянках. В районі Станиці Луганської розведення вже пройшло, на черзі Петровське і Золоте.

Також РБК-Україна писало, що 29 жовтня ОБСЄ підтвердила початок розведення сил в Золотому на Донбасі. Також на сьогоднішньому засіданні тристоронньої контактної групи продовжаться переговори про розведення сил в Петрівському.