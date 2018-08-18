Утримуваний в "ДНР" український журналіст Асєєв "зізнався" в роботі на українську розвідку

Російський пропагандистський канал показав відео з українським журналістом

Український журналіст із Донецька Станіслав Асєєв, який незаконно утримується в так званій Донецькій народній республіці ("ДНР") в ефірі пропагандистської програми на одному з російських телеканалів "зізнався" у нібито роботі на українську розвідку. У Росії оприлюднено відповідне відео.

"Стаття, за якою мене звинувачують за "законодавством ДНР", - "шпигунство". У даному разі так, ці звинувачення я визнаю, я не заперечую й цілком відкрито кажу, що я дійсно працював на Головне управління розвідки України", – сказав журналіст.

Він також повідомив, що працював під позивним "Норман", а ініціатива співпраці нібито виходила від Києва.

"Ніякого примусу не було. Цього і не вимагалося. З ідейних міркувань я підтримував у цьому конфлікті бік України", - говорить на відео Асєєв.

У "Радіо Свобода", журналістом якого був Асєєв, заявили, що вважають дуже сумнівним "визнання" у шпигунстві блогера і журналіста Станіслава Асєєва, показане в ефірі російського державного телеканалу та поббоюються загострення в його справі.

"Ми ставимо під сумнів обставини цього так званого "зізнання". Ми не маємо жодного уявлення про те, коли, за яких обставин чи примусу воно було зроблене. Ми продовжуємо вимагати, щоб Станіслав Асєєв був негайно звільнений", - заявила прес-секретар "Радіо Вільна Європа"/Радіо"Свобода" Джоанна Левісон.

Нагадаємо, представники окремих районів Донецької та Луганської областей підтвердили наявність імені українського журналіста Станіслава Асєєва в списках на обмін.

Група Конгресу США з питань свободи преси закликала терористів на Донбасі звільнити українського журналіста Станіслава Асєєва.