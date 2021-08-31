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У Міненерго назвали критичний обсяг транзиту газу для роботи української ГТС

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Україна, Вівторок 31 серпня 2021 14:49
У Міненерго назвали критичний обсяг транзиту газу для роботи української ГТС Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Україна не зможе підтримувати роботу газотранспортної системи, якщо Росія знизить обсяг транзиту газу з поточних 40 млрд кубометрів до 15 млрд кубометрів на рік. Це може статися, якщо введуть "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра енергетики Германа Галущенко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо залишається 15 млрд куб. м, то абсолютно очевидно, що ми не зможемо навіть утримувати нашу ГТС", - сказав він.

За його словами, існують розрахунки, до якого обсягу може впасти транзит за умови стовідсоткової експлуатації "Північного потоку-2". "Якщо використовуватиметься наполовину, то можемо говорити про 18 млрд куб. м. Це критично мало", - додав міністр.

За його словами, для забезпечення українців газом можна використовувати віртуальний реверс.

"Утім, насамперед треба шукати інші можливості. Наразі ведуться активні перемовини щодо газу із Туреччиною, іншими компаніями і країнами. Безумовно, треба збільшувати видобуток, бо він падає. Цього року падіння видобутку прогнозується на 5%. На жаль, цьому є об’єктивні пояснення, зокрема виснаження родовищ", - сказав він.

Нагадаємо, газовий контракт між РФ і Україною був укладений 31 грудня 2019 року "Нафтогаз" є компанією-організатором транспортування російського газу на замовлення "Газпрому".

Договір передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу: у 2020 році-65 млрд куб. м, в 2021-2024 роках - 40 млрд куб. м щорічно.

За даними "Нафтогазу", мінімальна гарантована сума виручки за послуги організації транспортування газу" Газпрому " за п'ять років складе понад 7,1 млрд доларів.

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