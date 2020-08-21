США закликали звільнити затриманих учасників протестів у Білорусі

Сполучені Штати стурбовані фальсифікаціями при проведенні президентських виборів в Білорусі. США також закликають офіційний Мінськ відпустити всіх незаконно затриманих учасників протестів.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео, опублікованій на сайті Держдепу.

"США глибоко стурбовані серйозними порушеннями на президентських виборах в Білорусі і рішуче засуджуємо насильство щодо мирних демонстрантів і журналістів, а також арешт кандидатів з опозиції, блокування білоруської інтернет-служби та жорстоке поводження з ув'язненими", - сказав держсекретар.

За його словами, білоруська влада повинна відпустити несправедливо затриманих на акціях протесту в країні і скласти звіт про зниклих безвісти.

Помпео зазначив, що США дотримуються свого довгострокового зобов'язання підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Білорусі, а також "прагнення білоруського народу обирати своїх лідерів і вибирати свій власний шлях, вільний від зовнішнього втручання".

Помпео також заявив, що США підтримують вільні і чесні вибори, які відображають волю білоруського народу, а вибори, що пройшли 9 серпня, не відповідають цим стандартам.

"Ми закликаємо уряд Білорусі прийняти пропозицію головування в ОБСЄ, щоб полегшити діалог і залучити всі зацікавлені сторони. Ми підтримуємо міжнародні зусилля з незалежного розслідування виборчих порушень в Білорусі, порушень прав людини, пов'язаних з виборами, і що послідували за ними репресій", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, ЄС готовий виступити посередником для розв'язання політичної кризи в Білорусі.

В Білорусі понад десять днів тривають масові протести з-за можливої фальсифікації результатів виборів президента. За даними ЦВК, перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко, але багато громадяни і опозиція вважають, що насправді більшість голосів отримала Світлана Тихановська.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін не виключає, що протести в країні можуть перерости у громадянську війну чи військовий конфлікт.

Білоруська опозиція закликала військових і силовиків переходити на бік протестувальників і пообіцяла їм безпеку і недоторканність.