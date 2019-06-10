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США закликали Молдову врегулювати кризу шляхом переговорів


У Держдепі закликали політиків проявити стриманість і врегулювати політичну кризу шляхом переговорів

Державний департамент США закликав всі партії Молдови проявити стриманість і врегулювати політичну кризу шляхом переговорів. Про це йдеться в заяві прес-секретаря Держдепу Моргана Ортагуса, яке було опубліковано в понеділок в Facebook на сторінці посольства США.

У США заявили, що парламентські вибори в країні були конкурентними і у відповідності з основними правами.

"Сполучені Штати закликають всі партії Молдови проявити стриманість і домовитися про шляхи просування вперед за допомогою політичного діалогу. Парламентські вибори 24 лютого були конкурентними і у відповідності з основними правами. Воля народу, виражена на цих виборах, повинна дотримуватися без втручання", - наголошується в заяві.

У США також заявили, що забезпечення процвітаючого та демократичного майбутнього для Молдови та її громадян є загальною метою, яку Сполучені Штати продовжать підтримувати.

Додамо, у НАТО стурбовані політичною кризою в Молдові і закликають сторони до врегулювання ситуації шляхом діалогу.

Як відомо, 7 червня Конституційний суд Молдови затвердив необхідність розпустити парламент країни з-за нездатності депутатів сформувати уряд. Президент країни Ігор Додон не підписав відповідний указ, пояснивши це можливістю компромісу.Парламент країни, всупереч рішенню Конституційного суду про його розпуск, проголосував за обрання прем'єр-міністром лідера партії "Дія і солідарність" Майї Санду.

Після чого, тимчасово виконуючий обов'язки президента Молдови Павло Філіп, на якого сьогодні Конституційний суд країни поклав обов'язки, видав указ про розпуск молдавського парламенту.

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