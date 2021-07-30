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ЄС зажадав від Лукашенка не шантажувати мігрантами сусідні країни і пригрозив санкціями

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Брюссель, П'ятниця 30 липня 2021 21:44
ЄС зажадав від Лукашенка не шантажувати мігрантами сусідні країни і пригрозив санкціями Фото: високий представник ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Євросоюз зажадав від Олександра Лукашенка припинити шантажувати мігрантами сусідні країни і пригрозив ввести санкції. В ЄС прирівняли переправлення нелегалів через кордон до торгівлі людьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Інструменталізація мігрантів і біженців абсолютно неприпустима. Використання людей, які потребують допомоги, для досягнення політичних цілей порушує фундаментальні європейські цінності і принципи", - йдеться в заяві Борреля.

Євросоюз засуджує використання білоруським режимом нелегальних мігрантів в політичних цілях і готовий ввести санкції проти тих, хто"займається контрабандою мігрантів, порушуючи права людини, або Хто як-небудь інакше причетний до торгівлі людьми".

Боррель також нагадав, що Євросоюз вже надають Литві допомогу в боротьбі з нелегальною міграцією, розгорнувши біля кордонів країни сили і засоби свого прикордонного агентства FRONTEX.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країна буде піднімати питання введення нових санкцій проти Білорусі, якщо потік мігрантів не припиниться.

Відзначити, Литва хоче скликати позачергове засідання Ради міністрів внутрішніх справ Євросоюзу, щоб обговорити ситуацію з напливом нелегальних мігрантів з Білорусі.

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