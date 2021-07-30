ЄС зажадав від Лукашенка не шантажувати мігрантами сусідні країни і пригрозив санкціями

Євросоюз зажадав від Олександра Лукашенка припинити шантажувати мігрантами сусідні країни і пригрозив ввести санкції. В ЄС прирівняли переправлення нелегалів через кордон до торгівлі людьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля .

"Інструменталізація мігрантів і біженців абсолютно неприпустима. Використання людей, які потребують допомоги, для досягнення політичних цілей порушує фундаментальні європейські цінності і принципи", - йдеться в заяві Борреля.

Євросоюз засуджує використання білоруським режимом нелегальних мігрантів в політичних цілях і готовий ввести санкції проти тих, хто"займається контрабандою мігрантів, порушуючи права людини, або Хто як-небудь інакше причетний до торгівлі людьми".

Боррель також нагадав, що Євросоюз вже надають Литві допомогу в боротьбі з нелегальною міграцією, розгорнувши біля кордонів країни сили і засоби свого прикордонного агентства FRONTEX.