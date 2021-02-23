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У США закликали COVID-вакцинованих не відвідувати громадські місця

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 23 лютого 2021 16:58
У США закликали COVID-вакцинованих не відвідувати громадські місця Фото: вакцинація (freepik)
Автор: РБК-Україна

Людям, що отримали обидві дози вакцини від COVID-19, все одно слід утриматися від відвідування громадських місць. Оскільки в цей час немає повних даних про те, чи передається вірус від вакцинованої людини.

Про це заявив головний інфекціоніст Сполучених Штатів Ентоні Фаучі, передає Fox News.

Інфекціоніст підкреслив, що рівень захворюваності в Сполучених Штатах, як і раніше, залишається на "неприйнятно високому" рівні і пройшли вакцинацію слід опиратися бажанню пообідати поза будинку або піти в кіно.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправки масок для всіх жителів країни. В цілях посилення захисту населення від коронавірусу.

Крім того, в США щодня вакцинують від коронавірусу близько 1,2 млн осіб. У семи американських штатах першу дозу вакцини отримали вже понад 10% дорослого населення.

Додамо, що на початку лютого в США кількість людей, які вакцинувалися проти COVID-19, перевищила кількість хворих з початку пандемії. Всього отримали одну або дві дози препарату понад 26 млн американців.

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