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Будівлю ДБР в Києві взяли під державну охорону

Київ, П'ятниця 29 січня 2021 20:57
Будівлю ДБР в Києві взяли під державну охорону
Фото: будівля ДБР у Києві (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Будівлю Державного бюро розслідувань у Києві взяли під державну охорону. Відповідний указ сьогодні, 29 січня, видав президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Глава держави визначив будівлю ДБР у Києві важливим державним об'єктом.

"Визначити важливим державним об'єктом, що підлягає державній охороні, будинок ДБР та прилеглі до нього території по вулиці Симона Петлюри, 15, у місті Києві", - йдеться в указі.

Забезпечувати безпеку будівлі ДБР буде Управління державної охорони.

Нагадаємо, у листопаді минулого року іноземець повідомив про мінування будівлі ДБР в Києві. Мінування виявилося несправжнім, а іноземцю загрожувало до 6 років позбавлення волі.

Крім того, минулого року стався ще один інцидент, пов'язаний з ДБР. На територію ДБР незаконно проникла народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновіл, за що їй загрожувало до 5 років за ґратами.

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Новини України Суспільство Володимир ЗеленськийохранаДБР

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