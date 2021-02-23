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В США призвали COVID-вакцинированных не посещать общественные места

Новина українською → Вашингтон, Вторник 23 февраля 2021 16:58
В США призвали COVID-вакцинированных не посещать общественные места Фото: вакцинация (freepik)
Автор: РБК-Украина

Людям, получившим обе дозы вакцины от COVID-19, все равно следует воздержаться от посещения общественных мест. Поскольку в настоящее время нет полных данных о том, передается ли вирус от вакцинированного человека.

Об этом заявил главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи, передает Fox News.

Инфекционист подчеркнул, что уровень заболеваемости в Соединенных Штатах по-прежнему остается на "неприемлемо высоком" уровне и прошедшим вакцинацию следует сопротивляться желанию пообедать вне дома или пойти в кино.

Напомним, Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки масок для всех жителей страны. В целях усиления защиты населения от коронавируса.

Кроме того, в США ежедневно вакцинируют от коронавируса около 1,2 млн человек. В семи американских штатах первую дозу вакцины получили уже более 10% взрослого населения.

Добавим, что в начале февраля в США количество людей, которые вакцинировались от COVID-19, превысило число заболевших с начала пандемии. Всего получили одну или две дозы препарата более 26 млн американцев.

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