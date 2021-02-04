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Адміністрація Байдена розглядає варіант з відправкою масок всім американцям

США, Четвер 04 лютого 2021 17:53
Адміністрація Байдена розглядає варіант з відправкою масок всім американцям
Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправки масок для всіх мешканців країни. В цілях посилення захисту населення від коронавірусу.

Про це повідомляє Forbes.

Поки невідомі деталі такої операції, включо з типом масок, які будуть відправляти (одноразові або багаторазові тканинні), кількість масок на одну сім'ю і як їх будуть отримувати громадяни. Існує думка доставляти їх через поштову службу, щоб люди забирали їх у пунктах роздачі.

Експерти закликають громадян одягати більш щільні маски або ж кілька масок відразу, щоб захиститися від заразних видів коронавіруса, які можуть циркулювати в США.

Раніше заступник міністра охорони здоров'я Великобританії Надім Захаві заявив, що в світі вже циркулює близько 4 тисячі варіантів коронавірусу. Через це всі виробники COVID-вакцин намагаються зробити більш ефективним свій препарат.

Також РБК-Україна писало, що в Євросоюзі рекомендували посилити правила в'їзду до країни блоку з-за ризику поширення мутованих штамів COVID.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденКоронавірус

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