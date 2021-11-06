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Глава ЦРУ відправився в Росію через нарощування військ біля України

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Субота 06 листопада 2021 04:31
Глава ЦРУ відправився в Росію через нарощування військ біля України Фото: глава ЦРУ Вільям Бернс (flickr by Photo Unit)
Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден направив до Москви директора ЦРУ Білла Бернса. Він попередить Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, і спробує визначити, чим керується Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

США все більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ і техніки поблизу кордону України. У зв'язку з цим директор ЦРУ в Росії провів переговори з високопоставленими представниками служб безпеки Кремля, які безпосередньо беруть участь у військових діях.

Адміністрація Байдена в останні дні активізувала свої зусилля з деескалації напруги між Москвою і Києвом. Після своїх зустрічей в Росії Бернс поговорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським, намагаючись зняти цю напругу.

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