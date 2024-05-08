США приостановили поставки бомб в Израиль из-за опасений нападения на Рафах

Как заявил высокопоставленный представитель администрации, партия должна была состоять из 1800 бомб весом 2000 фунтов (900 кг) и 1700 бомб весом 500 фунтов (225 кг).

Он добавил, что США обеспокоены тем, как большие бомбы могут быть использованы в условиях плотной городской застройки и еще не приняли окончательного решения о том, как продлить поставки.

Как отмечает издание, в Белом доме в частном порядке растет обеспокоенность ситуацией в Рафахе, но публично представители администрации подчеркивают, что они не считают, что до сих пор операции противоречат оговоркам господина Байдена против широкомасштабной операции в городе.