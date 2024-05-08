США призупинили постачання бомб до Ізраїлю через побоювання нападу на Рафах

Адміністрація Байдена минулого тижня призупинила відправку бомб до Ізраїлю через побоювання, що країна може розпочати широкомасштабний військовий наступ на місто Рафах на півдні Сектора Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як заявив високопоставлений представник адміністрації, партія мала складатися з 1 800 бомб вагою 2 000 фунтів (900 кг) і 1 700 бомб вагою 500 фунтів (225 кг).
Він додав, що США стурбовані тим, як великі бомби можуть бути використані в умовах щільної міської забудови і ще не прийняли остаточного рішення щодо того, як продовжити постачання.
Як зазначає видання, у Білому домі в приватному порядку зростає занепокоєння ситуацією в Рафаху, але публічно представники адміністрації підкреслюють, що вони не вважають, що дотеперішні операції суперечать застереженням пана Байдена проти широкомасштабної операції в місті.
Вночі 6 травня ізраїльські війська закликали мешканців Рафаху евакуюватися, після чого вдарили по цілях ХАМАС у місті.
Пізніше з'явилися повідомлення про те, що ізраїльські танки їдуть до Рафаху, проте навіть Єгипет визнав, що операція обмежена за масштабом.
Так, ЦАХАЛ взяв під контроль палестинську сторону контрольно-пропускного пункту "Рафах".
Про те, на якому етапі війна Ізраїлю з ХАМАС, - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.