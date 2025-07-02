США приостановили передачу Украине оружия, которое уже было в Польше, - WSJ

Как пишет WSJ, источники в Белом доме и Конгрессе рассказали, что в Польше на момент приостановления поставок оружия Украине находились "более двух десятков ракет Patriot PAC-3, более двух десятков систем противовоздушной обороны Stinger, ракет воздух-земля Hellfire и более 90 ракет воздух-воздух AIM".

В то же время, в Пентагоне заявили, что речь не идет о полном прекращении помощи Украине, зато Трампу предложат варианты продолжения военной помощи, которые соответствуют его цели закончить войну.

Помощь США Украине

С момента прихода к власти Дональда Трампа Соединенные Штаты еще не объявляли о новых пакетах военной помощи для Украины.

А вот 2 июля издание Politico, ссылаясь на источники, сообщило, что Вашингтон якобы приостановил поставки ракет для систем противовоздушной обороны и других боеприпасов.

В ответ на эти сообщения украинская сторона инициировала телефонный разговор с американскими партнерами для выяснения обстоятельств.