У США заявляють, що безсилі проти гіперзвукової зброї Китаю і Росії

Америці сьогодні нічого протиставити гіперзвуковому зброї, розробленим в Росії і Китаї. Про це повідомив глава Стратегічного командування ЗС США генерал Джон Хайт, що відповідає за американську ядерну стратегію, під час свого виступу в конгресі США, передає Business Insider.

Зокрема, виступаючи перед сенаторами він заявив, що гіперзвукова зброя, як і раніше в значній мірі знаходиться на етапі тестування, але Росія і Китай домагаються успіхів у своїх відповідних програмах.

"І Росія, і Китай послідовно розвивають гіперзвукові можливості. Ми бачили їх на тести", - зазначив генерал.

За його словами, у США немає системи захисту проти такої зброї і залишається тільки покладатися на політику стримування.

"У нас немає ніякого захисту, яка могла б перешкодити використанню такої зброї проти нас", - заявив Хайт. Відповідаючи на питання республіканського сенатора Джима Інхофа, голови комітету, який захист США проти такої зброї, генерал відповів: "Наш захист, наша здатність стримувати".

У свою чергу Сенатор-республіканець Джим Інхоф попросив Хайта пояснити, що таке гіперзвукова зброя.

"Гиперзвуковая ракета - це система, яка спочатку веде себе як балістична, і вам здається, що це балістична ракета, але потім вона змінює траєкторію і нагадує вже більше крилату ракету або літак. Вона піднімається в нижні межі атмосфери і відразу опускається, а потім летить горизонтально", - сказав Хайт, додавши, що робиться все це на дуже високій швидкості.

В кінці лютого Хайт назвав Росію "найбільшою загрозою" для США. На його думку, для протистояння російської агресії, США потрібно поповнити свій арсенал ще одним типом зброї - ядерними боєголовками малої потужності. Про те, що Міноборони США створює такі боєголовки спеціально для "реагування на російські і китайські загрози" стало відомо на початку цього року. Що за потужність буде у нової "малопотужної" боєголовки, в Пентагоні поки не розкривають.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, ще в 2016 році представники Пентагону заявляли, що Російська Федерація і Китай розробляють можливість атакувати Сполучені Штати Америки в космосі.