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Интервью

В США заявляют, что бессильны против гиперзвукового оружия Китая и России

НовостиПолитика    21.03.2018 - 11:09
Фото: зал заседаний Конгресса США на капитолийском холме в Вашинтоне (NASA/Bill Ingalls)
Фото: зал заседаний Конгресса США на капитолийском холме в Вашинтоне (NASA/Bill Ingalls)

Система обороны США не способна противостоять новому виду оружия

Америке сегодня нечего противопоставить гиперзвуковому оружию, разработанному в России и Китае. Об этом сообщил глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайт, отвечающий за американскую ядерную стратегию, во время своего выступления в конгрессе США, передает Business Insider.

В частности, выступая перед сенаторами он заявил, что гиперзвуковое оружие по-прежнему в значительной степени находится на этапе тестирования, но Россия и Китай добиваются успехов в своих соответствующих программах.

"И Россия, и Китай последовательно развивают гиперзвуковые возможности. Мы видели их тесты", - отметил генерал.

По его словам у США нет системы защиты против такого оружия и остается только полагаться на политику сдерживания.

"У нас нет никакой защиты, которая могла бы помешать использованию такого оружия против нас", - заявил Хайт. Отвечая на вопрос республиканского сенатора Джима Инхофа, председателя комитета, какая защита США против такого оружия, генерал ответил: "Наша защита - наша способность сдерживать".

В свою очередь Сенатор-республиканец Джим Инхоф попросил Хайта пояснить, что такое гиперзвуковое оружие.

"Гиперзвуковая ракета - это система, которая сначала ведет себя как баллистическая, и вам кажется, что это баллистическая ракета, но затем она меняет траекторию и напоминает уже с больше крылатую ракету или самолет. Она поднимается в нижние границы атмосферы и сразу опускается, а затем летит горизонтально", - сказал Хайт, добавив, что делается все это на очень высокой скорости.

В конце февраля Хайт назвал Россию "самой значительной угрозой" для США. По его мнению, для противостояния российской агрессии, США нужно пополнить свой арсенал еще одним типом оружия - ядерными боеголовками малой мощности. О том, что Минобороны США создает такие боеголовки специально для "реагирования на российские и китайские угрозы" стало известно в начале этого года. Что за мощность будет у новой "маломощной" боеголовки, в Пентагоне пока не раскрывают.

Напомним, как сообщалось ранее, еще в 2016 году представители Пентагона заявляли, что Российская Федерация и Китай разрабатывают возможность атаковать Соединенные Штаты Америки в космосе.

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Теги: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, оружие, Китай
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