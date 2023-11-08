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Глава Минтранспорта США прибыл в Киев с необъявленным визитом

Киев, Среда 08 ноября 2023 15:00
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Глава Минтранспорта США прибыл в Киев с необъявленным визитом Фото: Посол США в Украине Бриджит Бринк и министр транспорта США Пит Буттиджедж в Киеве (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Владимир Костырин

В столицу Украины сегодня, 8 ноября, прибыл министр транспорта Соединенных Штатов Америки (США) Пит Буттиджедж. Данный визит в Киев американского чиновника не анонсировался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) посла США в Украине Бриджит Бринк.

Дипломат опубликовала в сети совместное фото с главой Минтранспорта США на киевском железнодорожном вокзале.

Глава Минтранспорта США прибыл в Киев с необъявленным визитом

Посол США в Украине Бриджит Бринк и министр транспорта США Пит Буттиджедж в Киеве 8 ноября (фото: twitter.com/USAmbKyiv)

"Рада приветствовать министра Пита Буттиджеджа в Украине", - подписала она снимок.

Также посол уточнила, что сегодняшний месседж американской стороны "четкий": Штаты "поддерживают Украину и украинский народ".

Что известно о Буттиджеже: справка

Питтер (Пит) Буттиджедж планировал выдвигаться в кандидаты в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года, однако впоследствии снял свою кандидатуру.

41-летний чиновник является 19-м министром транспорта США.
Буттиджедж первым министром в Штатах из сообщества ЛГБТ, утвердившего Сенат.

До работы в правительстве был мэром города Саут-Бенда, однако на этом посту у него была "пауза" в семь месяцев, во время которой служил в Афганистане лейтенантом резерва ВМФ. Поныне остается действующим лейтенантом военно-морского резерва.

Напомним, что 27 июля было объявлено, что Ник будет представлять США на украинской дипломатической миссии Крымская платформа.

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