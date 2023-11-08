Зеленский встретился с главой Минтранспорта США: что обсудили
Президент Владимир Зеленский встретился с министром транспорта США Питом Буттиджеджем, который прибыл сегодня, 8 ноября, с визитом в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
О чем говорили:
- восстановление инфраструктуры Украины;
- развитие транспортных возможностей для экспорта украинских товаров на международные рынки;
Фото: Зеленский встретился с главой Минтранспорта США: что обсудили (president.gov.ua)
"Чрезвычайно заинтересованы в развитии сети железнодорожного транспорта Украины, что важно и для усиления нашего взаимодействия с европейскими странами. Соединенные Штаты имеют значительный потенциал для предоставления Украине соответствующей помощи", - заявил Владимир Зеленский.
- перспективы совместного оборонного производства между Украиной и США.
В частности президент поблагодарил США за поддержку восстановления Украины на фоне российской агрессии.
Что предшествовало?
Сегодня, 8 ноября, в Киев прибыл министр транспорта Соединенных Штатов Америки Пит Буттиджедж. Следует отметить, что его визит в Украину ранее не анонсировался.
Что известно о Буттиджедж?
Буттджедж ранее планировал выдвигаться в кандидаты в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года. Впрочем, позже он снял свою кандидатуру.
До работы в правительстве министр занимал должность мэра города Саут-Бенда.
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