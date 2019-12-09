У США привітали нову програму співпраці України з МВФ

Сполучені Штати Америки (США) привітали узгодження нової програми співпраці між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку американського посольства у Twitter.

Як заявили у посольстві, Вашингтон вітає узгодження документу про співпрацю між Україною та МВФ, а також вважає, що нова програма сприятиме економічному зростанню та військовій обороні.

"Вітаємо Україну та МВФ з досягненням домовленостей на робочому рівні щодо нової програми допомоги. Успішна програма МВФ має вирішальне значення для економічного зростання України та військової оборони", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас привітав ухвалення нової програми співраці між Україною та МВФ, а також заявив, що нова угода відкриє шлях до макрофінансової допомоги ЄС. Посол наголосив, що укладення угоди було своєчасним та потрібним.

Також РБК-Україна писало, що ввечері 7 грудня в Офісі президента повідомили, що глава держави Володимир Зеленський та директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва погодили нову трирічну програму співпраці.