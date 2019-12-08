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В Євросоюзі підтримали нову угоду України з МВФ

Новини » Політика     08.12.2019 - 10:26
В Євросоюзі підтримали нову угоду України з МВФ
Фото: Матті Маасікас (wikimedia.org)

Нова програма може відкрити шлях до макрофінансової допомоги ЄС

Нова програма співпраці між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ) відкриє шлях до макрофінансової допомого з боку Європейського союзу. Про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас у Twitter.

Так, європейський посол назвав підписання угоди про співпрацю між Україною та МВФ своєчасним та висловив впевненість, що договір відкриє шлях до макрофінансової допомоги ЄС.

"Таке потрібне і своєчасне укладення угоди на технічному рівні, міжнародне визнання поточних реформ в Україні. Разом із нещодавнім прийняттям закону про боротьбу з відмиванням грошей (остаточний аналіз якого ще триває) має відкрити шлях також до макрофінансової допомоги ЄС", - заявив Маасікас.

В Євросоюзі підтримали нову угоду України з МВФ

Нагадаємо, ввечері 7 грудня в Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський та директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва погодили нову трирічну програму співпраці.

Як пояснив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, нова програма співпраці між Україною та МВФ сприятиме швидшому зростанню української економіки. За його словами, це спільна програма, в якій декларуються плани та наміри, за якими країна буде жити в найближчий період часу.

До цього глава Кабінету міністрів заявляв, що між Україною і МВФ не існує дедлайнів по досягненню домовленості щодо нової програми співпраці.

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