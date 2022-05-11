США приступили до постачання в Україну другої партії вертольотів Мі-17

США 10 травня почали поставку Україні нової партії вертольотів Мі-17. Всього відправлять 11 вертольотів, перший - вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як повідомляли в Пентагоні раніше, українські військові вже отримали від США партію вертольотів Мі-17.

"З цих додаткових 11 Мі-17 перший відправляється сьогодні", - сказав представник відомства.

Про наміри США поставити в Україну вертольоти Мі-17 наприкінці січня повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Тоді в посольстві США в Україні уточнили, що мова йде про п'ять вертольотів Мі-17, які знаходяться в запасах Пентагону. У нашу державу ці вертольоти можуть доставити в рамках програми надлишкових оборонних засобів.

Всього було поставлено в першій партії 11 вертольотів.