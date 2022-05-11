США приступили к поставкам в Украину второй партии вертолетов Ми-17
США 10 мая начали поставку Украине новой партии вертолетов Ми-17. Всего отправят 11 вертолетов, первый - уже сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как сообщали в Пентагоне ранее, украинские военные уже получили от США партию вертолетов Ми-17.
"Из этих дополнительных 11 Ми-17 первый отправляется сегодня", - сказал представитель ведомства.
О намерениях США поставить в Украину вертолеты Ми-17 в конце января сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Тогда в посольстве США в Украине уточнили, что речь идет о пяти вертолетах Ми-17, которые находятся в запасах Пентагона. В наше государство эти вертолеты могут доставить в рамках программы избыточных оборонительных средств.
Всего было поставлено в первой партии 11 вертолетов.
Напомним, в апреле президент США Джо Байден в телефонном разговоре сообщил Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит дополнительную военную помощь на 800 млн долларов. В том числе бронетехнику и вертолеты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.