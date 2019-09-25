США не приєднаються до найближчої нормандської зустрічі, - Зеленський

Найближчий саміт у нормандському форматі щодо ситуації на Донбасі пройде без участі Сполучених Штатів Америки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави держави, він закликав Трампа приєднатися до вирішення конфлікту на сході України. Однак Зеленський зазначив, що найближча нормандська зустріч пройде без участі США.

"Дату (саміту - ред.) ми чекаємо, дата поки що на жаль не узгоджена. Звертався до Трампа щоб він приєднався до вирішення наших проблем, але не для того, щоб він зараз приєднався до нормандського формату. Зараз нам потрібно зустрітися у тому форматі, який є (Україна, Росія, Німеччина та Франція - ред.)", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що зустріч у нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися до кінця цього року. Однак Лавров зазначив, що дата нормандської зустрічі залежить не від Росії.

Також РБК-Україна писало, що 24 вересня президент Франції Еммануель Макрон на полях Генеральної асамблеї ООН заявив, що саміт у нормандському форматі щодо ситуації на сході України відбудеться найближчими тижнями.