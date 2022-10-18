RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США ускорили работу над предоставлением 4,5 млрд долларов для Украины

Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (flickr.com)
Автор: Артем Горовенко

Соединенные Штаты Америки в ускоренном темпе работают над выделением 4,5 млрд долларов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.

Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен по итогам виртуальной встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, Вашингтон поддерживает сопротивление Киева незаконной агрессии России. А также отметила, что ведется ускоренная работа над выделением 4,5 млрд долларов в рамках недавно утвержденной бюджетной поддержки объемом до 13 млрд долларов в виде грантов.

"Йеллен признала значительные потребности Украины в финансировании в следующем году для важнейших государственных услуг и срочных проектов восстановления. Она также подчеркнула необходимость инклюзивной координации между международными партнерами, чтобы помочь Украине начать восстановление", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского союза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки