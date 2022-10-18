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США прискорили роботу над наданням 4,5 млрд доларів для України

Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (flickr.com)
Автор: Артем Горовенко

Сполучені Штати Америки у прискореному темпі працюють над виділенням 4,5 млрд. доларів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США .

Як заявила міністр фінансів США Джанет Єллен за підсумками віртуальної зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, Вашингтон підтримує спротив Києва незаконній агресії Росії. А також зазначила, що ведеться прискорена робота над виділенням 4,5 млрд. доларів у рамках нещодавно затвердженої бюджетної підтримки обсягом до 13 млрд доларів у вигляді грантів.

"Єллен визнала значні потреби України у фінансуванні наступного року для найважливіших державних послуг та термінових проектів відновлення. Вона також наголосила на необхідності інклюзивної координації між міжнародними партнерами, щоб допомогти Україні розпочати відновлення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримала 2 млрд. євро макрофінансової допомоги від Європейського союзу.

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Сполучені Штати Америки