США прискорили роботу над наданням 4,5 млрд доларів для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США .

Як заявила міністр фінансів США Джанет Єллен за підсумками віртуальної зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, Вашингтон підтримує спротив Києва незаконній агресії Росії. А також зазначила, що ведеться прискорена робота над виділенням 4,5 млрд. доларів у рамках нещодавно затвердженої бюджетної підтримки обсягом до 13 млрд доларів у вигляді грантів.

"Єллен визнала значні потреби України у фінансуванні наступного року для найважливіших державних послуг та термінових проектів відновлення. Вона також наголосила на необхідності інклюзивної координації між міжнародними партнерами, щоб допомогти Україні розпочати відновлення", - йдеться у повідомленні.