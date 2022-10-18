США ускорили работу над предоставлением 4,5 млрд долларов для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США .

Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен по итогам виртуальной встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, Вашингтон поддерживает сопротивление Киева незаконной агрессии России. А также отметила, что ведется ускоренная работа над выделением 4,5 млрд долларов в рамках недавно утвержденной бюджетной поддержки объемом до 13 млрд долларов в виде грантов.

"Йеллен признала значительные потребности Украины в финансировании в следующем году для важнейших государственных услуг и срочных проектов восстановления. Она также подчеркнула необходимость инклюзивной координации между международными партнерами, чтобы помочь Украине начать восстановление", - говорится в сообщении.