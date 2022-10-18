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США ускорили работу над предоставлением 4,5 млрд долларов для Украины

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Вашингтон, Вторник 18 октября 2022 21:20
США ускорили работу над предоставлением 4,5 млрд долларов для Украины Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (flickr.com)
Автор: Артем Горовенко

Соединенные Штаты Америки в ускоренном темпе работают над выделением 4,5 млрд долларов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.

Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен по итогам виртуальной встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, Вашингтон поддерживает сопротивление Киева незаконной агрессии России. А также отметила, что ведется ускоренная работа над выделением 4,5 млрд долларов в рамках недавно утвержденной бюджетной поддержки объемом до 13 млрд долларов в виде грантов.

"Йеллен признала значительные потребности Украины в финансировании в следующем году для важнейших государственных услуг и срочных проектов восстановления. Она также подчеркнула необходимость инклюзивной координации между международными партнерами, чтобы помочь Украине начать восстановление", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского союза.

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