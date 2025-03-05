США прекратили делиться с Украиной разведданными для ударов по России, - Sky News

Анонимный украинский источник подтвердил Sky News прекращение обмена разведданными между США и Украиной.

""К сожалению, да, но не полностью. Речь идет о возможности нанесения ударов по территории Российской Федерации", - ответил источник изданию.

По его словам, США прекратили передавать Украине разведданные, которые могут быть использованы Украиной для атак на территории России. Однако обмен разведданными не остановился полностью.

Источник Sky News описал этот шаг как "выборочный". Это означает, что США все еще передают Украине разведданные, которые могут быть использованы для атак на российские войска на оккупированной украинской территории.

Этот шаг стал еще одним ударом для Киева после того, как президент США Дональд Трамп решил приостановить всю военную помощь Украине после конфликта с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

Прекращение обмена разведданными

Напомним, что США приостановили поставки вооружения и обмен разведывательными данными с Украиной. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил эту информацию.

Как отметил Рэтклифф, он "с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру".