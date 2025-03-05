США припинили ділитися з Україною розвідданими для ударів по Росії, - Sky News

Анонімне українське джерело підтвердило Sky News припинення обміну розвідданими між США та Україною.

""На жаль, так, але не повністю. Йдеться про можливість завдання ударів по території Російської Федерації", - відповіло джерело виданню.

За його словами, США припинили передавати Україні розвіддані, які можуть бути використані Україною для атак на території Росії. Однак обмін розвідданими не зупинився повністю.

Джерело Sky News описало цей крок як "вибірковий". Це означає, що США все ще передають Україні розвіддані, які можуть бути використані для атак на російські війська на окупованій українській території.

Цей крок став ще одним ударом для Києва після того, як президент США Дональд Трамп вирішив призупинити всю військову допомогу Україні після конфлікту з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі.

Припинення обміну розвідданими

Нагадаємо, що США призупинили поставки озброєння та обмін розвідувальними даними з Україною. Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив цю інформацію.

Як відзначив Реткліфф, він "з нетерпінням чекає скасування паузи і співпраці з Україною на шляху до миру".