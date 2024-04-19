На США приходится 70% иностранных деталей, найденных в российских ракетах, - ОП

В российских ракетах, которым враг бьет по Украине, находят иностранные компоненты. При этом 70% деталей приходится на американские компании.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Трещина в западном щите. Как Россия обходит санкции и что может ее остановить".

В последнее время растет количество информация о том, что западные санкции не повлияли должным образом на российский военно-промышленный комплекс. В частности, речь идет об иностранных деталях в российской технике, боеприпасах и ракетах. К примеру, в ракете 3М22 "Циркон", которую в конце марта россияне запустили на Киев, нашли детали американского производства 2023 года.

Следует отметить, что в ракетах российской армии много деталей именно американских производителей. Национальное агентство по противодействию коррупции Украины зафиксировало почти 2 тысячи 800 иностранных компонентов, найденных в российской военной технике.

В исследовании Киевского института экономики и группы Ермака-Макфола отмечается, что фактически 95% компонентов производится компаниями, находящимися в странах, поддерживающих санкции против РФ. При этом 70% компонентов приходится на США.

Аналитики группы Ермака-Макфола выделяют реэкспорт как главный путь получения западной микроэлектроники. Фактически детали "дрейфуют" между странами, пока в конце концов не оказываются в России.

"Это может быть бразильская компания или Дубаи. Дальше комплектующая едет, например, уже ближе к России, то есть в условный Казахстан, например. Там уже вторая цепь, третья цепь, а из Казахстана она едет или легально как реэкспорт, или как контрабанда через границу уже ближе к российским заводам", - объяснил советник главы ОП, секретарь международной санкционной группы Ермака-Макфола Владислав Власюк.