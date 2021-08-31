Таліби відсвяткували відхід військ США з Афганістану пострілами в небо

Бойовики "Талібану" відсвяткували вихід американських військ з Афганістану пострілами з гармат в небо. Останні літаки США, що здійснювали евакуацію людей, вилетіли з аеропорту Кабула за хвилину до півночі 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід заявив, що тепер країна знаходиться повністю під їх контролем.

"Американські солдати покинули кабульський аеропорт, і наша країна отримала повну незалежність", - сказав Муджахід.

Радість через відхід американських військ висловили й бойовики в аеропорту Кабула після того, як останні літаки США залишили аеропорт Кабула за хвилину до півночі.

"Останні п'ять літаків полетіли, все скінчено! Я не можу висловити своє щастя словами... Наші 20 років жертвопринесення спрацювали", - заявив боєць талібів Хемад Шерзад.