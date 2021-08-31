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Таліби відсвяткували відхід військ США з Афганістану пострілами в небо

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Афганістан, Вівторок 31 серпня 2021 02:12
Таліби відсвяткували відхід військ США з Афганістану пострілами в небо Фото: таліби відсвяткували відхід військ США з Афганістану пострілами в небо (wikimedia)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики "Талібану" відсвяткували вихід американських військ з Афганістану пострілами з гармат в небо. Останні літаки США, що здійснювали евакуацію людей, вилетіли з аеропорту Кабула за хвилину до півночі 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід заявив, що тепер країна знаходиться повністю під їх контролем.

"Американські солдати покинули кабульський аеропорт, і наша країна отримала повну незалежність", - сказав Муджахід.

Радість через відхід американських військ висловили й бойовики в аеропорту Кабула після того, як останні літаки США залишили аеропорт Кабула за хвилину до півночі.

"Останні п'ять літаків полетіли, все скінчено! Я не можу висловити своє щастя словами... Наші 20 років жертвопринесення спрацювали", - заявив боєць талібів Хемад Шерзад.

Після відходу американських військ "Талібан" контролює весь Афганістан, за винятком гірської провінції Панджшер. Там кілька тисяч місцевих бойовиків і залишки зруйнованих сил безпеки Афганістану пообіцяли чинити їм опір. "Талібан" заявляє, що шукає там мирне рішення.

Нагадаємо, що опівночі 31 серпня війська США офіційно покинули Афганістан. Тепер аеропорт в Кабулі і всю країну контролюють бойовики радикального руху "Талібан".

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