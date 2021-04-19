США призупинили дію санкцій проти підприємств Білорусі

Міністерство фінансів Сполучених Штатів призупинило дію санкцій відносно дев'яти державних підприємств Білорусі. До 3 червня дозволено проводити з ними низку фінансових операцій.
Рішення прийнято Управлінням з контролю за іноземними активами.
Призупинення санкцій буде діяти протягом 45 днів з моменту оприлюднення рішення Мінфіну США.
Зазначимо, що США ввели санкції щодо Білорусі у 2006 році. Проте в жовтні 2015 року дію цих заходів щодо низки білоруських компаній було частково призупинено.
Рішення неодноразово продовжувалося американським урядом всі останні роки при різних президентах США.
Нагадаємо, в кінці березня представник Держдепартаменту США Тижнів Прайс заявив, що Білий дім відновить раніше скасовані санкції проти дев'яти держпідприємств Білорусі. Призупинення дії рестрикцій закінчиться 26 квітня.
Крім того, Держдепартамент США ввів санкції відносно 43 громадян Білорусі, "відповідальних за підрив демократії", позбавивши їх права на в'їзд у Сполучені Штати.