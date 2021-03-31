ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США відновлять санкції проти дев'яти держпідприємств Білорусії

Новость на русском → Вашингтон, Середа 31 березня 2021 21:29
США відновлять санкції проти дев'яти держпідприємств Білорусії Фото: прапор США (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати відновлять раніше скасовані санкції відносно дев'яти державних підприємств Білорусі. Призупинення дії рестрикцій закінчиться 26 квітня.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Тижнів Прайс під час брифінгу.

"Держдепартамент не в змозі рекомендувати ще одне продовження (припинення дії цих санкцій - ред.)", - зазначив він.

Мова йде про компанії "Білоруський нафтовий торговий дім", "Белнефтехим" і її американського філіалу, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Хімволокно", "Лакофарба", "Нафтан" і "Полоцьк Скловолокно".

Зазначимо, що США ввели санкції щодо Білорусі у 2006 році. Проте в жовтні 2015 року дію цих заходів щодо низки білоруських компаній було частково припинено.

Рішення неодноразово продовжувалося американським урядом всі останні роки при різних президентах США.

Нагадаємо, Держдепартамент США ввів санкції відносно 43 громадян Білорусі, "відповідальних за підрив демократії", позбавивши їх права на в'їзд у Сполучені Штати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки Санкції Білорусь
NEWS
В Україні не планують вводити комендантську годину, але карантин можуть посилити
В Україні не планують вводити комендантську годину, але карантин можуть посилити
DAILY
Гід з вакцин від COVID в Україні. Все, що вам потрібно знати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гід з вакцин від COVID в Україні. Все, що вам потрібно знати