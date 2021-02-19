США та Британія ввели нові санкції проти Білорусі

Держдепартамент США ввів санкції щодо 43 громадян Білорусі, "відповідальних за підрив демократії", позбавивши їх права на в’їзд Сполучені Штати. У відомстві стурбовані тим, що білоруська влада продовжує чинити тиск на мирних демонстрантів, активістів та журналістів.

Про це сказано в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

У Держдепі не уточнили імена людей, стосовно яких ввели обмеження. Однак відомо, що це високопоставлені співробітники сектору юстиції, керівники правоохоронних органів, рядові співробітники та судді, які виносили вироки відносно протестуючих, прокурори та працівники вищих навчальних закладів.

Своєю чергою влада Британії також оголосила нові санкції проти Білорусі. У цей список увійшли 27 осіб - це чиновники, співробітники правоохоронних органів і державних ЗМІ.

Зокрема, у цьому списку - глава Бєлтелерадікомпанії Іван Ейсмонт, генпрокурор Андрій Швед, голова Ради Республіки (верхньої палати парламенту) Наталія Качанова, міністр інформації Ігор Луцький, віцепрем’єр Анатолій Сівак, суддя Олена Живіця.