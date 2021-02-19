ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США та Британія ввели нові санкції проти Білорусі

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 19 лютого 2021 12:30
США та Британія ввели нові санкції проти Білорусі Фото: прапор Білорусі (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Держдепартамент США ввів санкції щодо 43 громадян Білорусі, "відповідальних за підрив демократії", позбавивши їх права на в’їзд Сполучені Штати. У відомстві стурбовані тим, що білоруська влада продовжує чинити тиск на мирних демонстрантів, активістів та журналістів.

Про це сказано в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

У Держдепі не уточнили імена людей, стосовно яких ввели обмеження. Однак відомо, що це високопоставлені співробітники сектору юстиції, керівники правоохоронних органів, рядові співробітники та судді, які виносили вироки відносно протестуючих, прокурори та працівники вищих навчальних закладів.

Своєю чергою влада Британії також оголосила нові санкції проти Білорусі. У цей список увійшли 27 осіб - це чиновники, співробітники правоохоронних органів і державних ЗМІ.

Зокрема, у цьому списку - глава Бєлтелерадікомпанії Іван Ейсмонт, генпрокурор Андрій Швед, голова Ради Республіки (верхньої палати парламенту) Наталія Качанова, міністр інформації Ігор Луцький, віцепрем’єр Анатолій Сівак, суддя Олена Живіця.

Нагадаємо, раніше речник Європейської комісії Петер Стано засудив дії білоруських силовиків, які проводять масові обшуки у журналістів і правозахисників. Він зазначив, що таким чином білоруська влада порушує свободу і закон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Санкції
NEWS
Рада планує зібратись на позачергове засідання у вівторок: чому
Рада планує зібратись на позачергове засідання у вівторок: чому
DAILY
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ