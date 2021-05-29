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США припиняють авіасполучення з Білоруссю і готують санкції

Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати призупинять дію угоди про авіасполучення з Білоруссю і розробляють адресні санкції проти ключових представників влади. Крім того, будуть повернуті раніше зняті санкції з дев'яти великих білоруських підприємств.

Про це заявила офіційний представник Білого дому Джен Псакі.

Введення нових санкцій і повернення санкцій проти білоруських підприємств намічено на 3 червня.

"Сполучені Штати у співпраці з ЄС та іншими партнерами та союзниками розробляють список адресних санкцій проти ключових членів режиму Лукашенка, пов'язаних з триваючими порушеннями прав людини та корупцією, фальсифікацією виборів 2020 року і подіями 23 травня", - заявила Псакі.

Нагадаємо, санкції проти Білорусі також готують в Європейському союзі. Нові європейські санкції можуть вдарити по експорту білоруського калію і транзиту газу.

Як відомо, санкції проти Білорусі почали готувати після того, як білоруський режим примусово посадив літак Ryanair. Літак, що летів з Греції в Литву, посадили в Мінську, щоб затримати опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Після цього Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, а також заборонила білоруським літакам літати через український повітряний простір.

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