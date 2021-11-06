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У США прийняли законопроект про інфраструктуру на суму понад 1 трильйона доларів

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США, Субота 06 листопада 2021 07:05
У США прийняли законопроект про інфраструктуру на суму понад 1 трильйона доларів Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У США Палата представників прийняла двопартійний законопроект про інфраструктуру на суму понад 1 трлн доларів. Президент США Джо Байден повинен підписати законопроект протягом декількох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Двопартійний закон про інвестиції в інфраструктуру і робочі місця передбачає 550 млрд доларів в нові проекти в галузі транспорту, комунальних мереж і широкосмугового зв'язку. Пакет включає, зокрема, 110 млрд доларів на дороги, мости та інші великі проекти, 66 млрд доларів на пасажирські та вантажні залізничні перевезення і 39 млрд доларів на громадський транспорт.

Вашингтон роками безуспішно намагався прийняти великий закон про модернізацію критично важливої транспортної та комунальної інфраструктури, що зазнала ще більшого тиску через екстремальні погодні умови. Білий дім також заявляє, що прийняття законопроекту може допомогти в просуванні товарів, оскільки перешкоди в ланцюжку поставок сприяють підвищенню цін для американських споживачів.

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