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В США приняли законопроект об инфраструктуре на сумму свыше 1 триллиона долларов

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США, Суббота 06 ноября 2021 07:05
В США приняли законопроект об инфраструктуре на сумму свыше 1 триллиона долларов Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В США Палата представителей приняла двухпартийный законопроект об инфраструктуре на сумму свыше 1 трлн долларов. Президент США Джо Байден должен подписать законопроект в течение нескольких дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Двухпартийный закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места предусматривает 550 млрд долларов в новые проекты в области транспорта, коммунальных сетей и широкополосной связи. Пакет включает, в частности, 110 млрд долларов на дороги, мосты и другие крупные проекты, 66 млрд долларов на пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки и 39 млрд долларов на общественный транспорт.

Вашингтон годами безуспешно пытался принять большой закон о модернизации критически важной транспортной и коммунальной инфраструктуры, испытавшей еще большее давление из-за экстремальных погодных условий. Белый дом также заявляет, что принятие законопроекта может помочь в продвижении товаров, поскольку препятствия в цепочке поставок способствуют повышению цен для американских потребителей.

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