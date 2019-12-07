У США ухвалили резолюцію щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту

Палата представників в п'ятницю ухвалила резолюцію, яка підтримує рішення ізраїльсько-палестинського конфлікту тільки з позиції "дві держави для двох народів", що узгоджується з попередньою політикою США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Конгресу США.

Резолюцію H.Res.326 підтримали 226 конгресменів, проти проголосувало 188.

У тексті йдеться, що "будь-яку пропозицію США для досягнення справедливого, міцного і довговічного рішення ізраїльсько-палестинського конфлікту має ясно підтримувати дводержавне рішення і застерігати від кроків, які віддаляють мирне вирішення конфлікту, - включаючи односторонню анексію територій або зусилля палестинців щодо досягнення державності не через переговори з Ізраїлем ".

"Тільки рішення про існування двох держав може забезпечити виживання Ізраїлю як єврейської демократичної держави і задовольнити законні прагнення палестинського народу мати свою власну державу", - йдеться в резолюції.

Документ ні до чого не зобов'язує президентську адміністрацію, але офіційно висловлює думку Палати представників Конгресу про роль США у врегулюванні близькосхідного конфлікту.

Нагадаємо, 18 листопада США пом'якшили свою позицію щодо ізраїльських поселень на Західному березі Йордану, заявивши, що такі поселення не порушують міжнародне право.

Згодом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалив законопроект про анексію долини річки Йордан. Законопроект буде розглядатися в ізраїльському парламенті.

При цьому, в Євросоюзі ООН заявили, що як і раніше вважають ізраїльські поселення на Західному березі незаконними.