США візьмуть участь у саміті Кримської платформи

Сполучені Штати Америки приєднаються до установчого саміту Кримської платформи . Таку заяву зробив державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України .

Блінкен від імені президента США Джо Байдена підтвердив рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"Він засвідчив, що США готові долучитися до української ініціативи Кримської платформи та взяти участь в її установчому саміті", - розповіли у міністерстві.

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. Участь в установчому саміті, зокрема, візьме голова Європейської Ради Шарль Мішель, а також представники країн Європи.