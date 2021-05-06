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США візьмуть участь у саміті Кримської платформи

Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки приєднаються до установчого саміту Кримської платформи. Таку заяву зробив державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Блінкен від імені президента США Джо Байдена підтвердив рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"Він засвідчив, що США готові долучитися до української ініціативи Кримської платформи та взяти участь в її установчому саміті", - розповіли у міністерстві.

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. Участь в установчому саміті, зокрема, візьме голова Європейської Ради Шарль Мішель, а також представники країн Європи.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський запросив Байдена відвідати України цьогоріч.

До цього Зеленський пропонував Байдену взяти участь у саміті Кримської платформи.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКримСаміт