Кулеба: Росія створила групу, щоб "завалити" саміт Кримської платформи
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що в Міністерстві закордонних справ РФ діє Група, завданням якої є " завалити" саміт Кримської платформи. Зараз цю ініціативу вже підтримали понад 10 країн світу.
Про це йшлося в ефірі " суботнього інтерв'ю" на каналі "Радіо Свобода".
За його словами, в Росії насправді вважають Кримську платформу серйозною загрозою і серйозно їй протидіють.
"Я думаю, що не тільки МЗС, а й правозахисники, і журналісти, і громадянське суспільство, якому небайдужа доля Криму - це для всіх нас важливо, щоб кримська платформа стала успіхом. Тим більше, що можемо сказати: в російському МЗС діє ціла група, завдання якої - "завалити" саміт Кримської платформи, що дуже серйозно вони сприймають цю ініціативу", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.
Як писало РБК-Україна, сьогодні глава Євроради Шарль Мішель підтвердив, що візьме участь у саміті Кримської платформи.