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США попередили Німеччину про російську загрозу

Новини » Політика     06.11.2019 - 11:40
США попередили Німеччину про російську загрозу
Фото: США (radiosvoboda)

США стурбовані "енергетичною безпекою" європейських партнерів через "Північний потік-2"

Сполучені Штати попередили Німеччину про зростання загрози з боку Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Джерело в Держдепартаменті повідомило виданню, що США стурбовані "енергетичною безпекою" європейських партнерів. "Північний потік-2", за його словами, є переважно "політичним інструментом" Росії, а не повністю комерційним проектом.

"Ми регулярно висловлюємо наші побоювання. Ми розцінюємо це як інструмент, за допомогою якого Росія намагається використовувати енергетику для просування свого геополітичного порядку", - сказало джерело.

Співрозмовник видання сказав, що "Північний потік-2" ставить під загрозу пріоритети енергетичної безпеки, роблячи європейські країни і наших союзників більш залежними від однієї країни, яка є джерелом енергії".

Повідомляється, що держсекретар Майк Помпео прямує до Німеччини, щоб наголосити необхідність продовження посилення трансатлантичного партнерства. Зустрічі керівника американського дипломатичного відомства з керівництвом Німеччини пройдуть через кілька днів після того, як Данія усунула одну з останніх юридичних перешкод для здійснення проекту "Північний потік-2".

Нагадаємо, уряд Данії дав дозвіл на будівництво газопроводу на датському континентальному шельфі. Тепер українська сторона планує зосередитися на санкції проти Росії.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна була готова до вирішення Данії по "Північному потоку-2". За його словами, будівництво цього газопроводу посилює Росію і послаблює Європу.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиГерманияСеверный поток-2
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